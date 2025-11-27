Стефен Карри пройдёт МРТ после травмы, полученной в матче с «Хьюстоном»

36-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за клуб «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, пройдёт МРТ из-за травмы, полученной в матче с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

В пресс-службе команды сообщили, что Стефен получил ушиб правого квадрицепса, располагающегося на передней части правого бедра.

В матче с техасской командой Стефен провёл на паркете 32.45, набрав за это время 14 очков (2/9 трёхочковых), сделав шесть подборов, пять передач, два блок-шота и семь потерь.

После 20 матчей «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции — 10 побед и 10 поражений.