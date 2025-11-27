Скидки
Баскетбол

Стефен Карри пройдёт МРТ после травмы, полученной в матче с «Хьюстоном»

Стефен Карри пройдёт МРТ после травмы, полученной в матче с «Хьюстоном»
Комментарии

36-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за клуб «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, пройдёт МРТ из-за травмы, полученной в матче с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 18, Подзиемски - 14, Карри - 14, Пост - 12, Грин - 12, Муди - 9, Пэйтон II, Хилд, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 31, Шенгюн - 16, Смит II - 15, Холидей - 14, Томпсон - 10, Капела - 6, Тэйт - 5, Дэвисон - 4, Окоги - 3, Адамс, Исон, Кроуфорд, Грин

В пресс-службе команды сообщили, что Стефен получил ушиб правого квадрицепса, располагающегося на передней части правого бедра.

В матче с техасской командой Стефен провёл на паркете 32.45, набрав за это время 14 очков (2/9 трёхочковых), сделав шесть подборов, пять передач, два блок-шота и семь потерь.

После 20 матчей «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции — 10 побед и 10 поражений.

