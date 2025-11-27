Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 27 ноября

В четверг, 27 ноября, в Европе стартуют квалификационные матчи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня состоится восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

ЧМ — 2027. Европа (время московское):

19:30 — Греция — Румыния;

20:00 — Грузия — Украина;

20:00 — Черногория — Португалия;

20:30 — Дания — Испания;

21:00 — Сербия — Швейцария;

21:00 — Турция — Босния и Герцеговина;

22:00 — Италия — Исландия;

22:30 — Великобритания — Литва.

Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.