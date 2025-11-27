Скидки
Стефен Карри испытывал сильную боль после получения травмы. Видео

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил травму в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», после чего ушёл в раздевалку, корчась от боли.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Хьюстон» одержал победу в матче со счётом 104:100, проигрывая после первой половины с разницей в 12 очков. Карри провёл на паркете 33 минуты, набрав 14 очков, сделав шесть подборов и пять передач и два блок-шота.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 18, Подзиемски - 14, Карри - 14, Пост - 12, Грин - 12, Муди - 9, Пэйтон II, Хилд, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 31, Шенгюн - 16, Смит II - 15, Холидей - 14, Томпсон - 10, Капела - 6, Тэйт - 5, Дэвисон - 4, Окоги - 3, Адамс, Исон, Кроуфорд, Грин

«Голден Стэйт» на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» идёт четвёртым.

