Стефен Карри испытывал сильную боль после получения травмы. Видео

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил травму в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», после чего ушёл в раздевалку, корчась от боли.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что «Хьюстон» одержал победу в матче со счётом 104:100, проигрывая после первой половины с разницей в 12 очков. Карри провёл на паркете 33 минуты, набрав 14 очков, сделав шесть подборов и пять передач и два блок-шота.

«Голден Стэйт» на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» идёт четвёртым.