Футболист Денис Глушаков, гендиректор ЕЛ и Сергей Моня включены в базу «Миротворца»*

38-летний российский бывший футболист Денис Глушаков, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и 42-летний экс-баскетболист Сергей Моня были включены в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из информации в ресурсе.

Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка России в 2017 году в составе московского «Спартака». В 2018-м — бронзовый призёр Российской Премьер-Лиги также в составе московского клуба.

Моня является участником Зала славы баскетбола Единой лиги. В 2012 и 2015 году Сергей был обладателем Кубка Европы, а в 2005-м также Кубка России. Чемпион Европы — 2007 и обладатель бронзовой медали Олимпиады-2012. Двукратный чемпион Единой лиги. С 2017 по 2020 год участвовал в Матче звёзд российской лиги.

* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

