Главная Баскетбол Новости

Тренер «Майами» Споэльстра не понял, зачем игроки облили его после матча

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра одержал 800-ю победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выигрыша у «Милуоки Бакс» (106:103) в регулярном чемпионате.

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Хирроу - 29, Адебайо - 17, Уэр - 11, Уиггинс - 11, Пауэлл - 11, Жакез-мл. - 10, Ларссон - 8, Смит - 5, Фонтеккио - 2, Митчелл - 2, Йович, Джонсон, Янг
Милуоки Бакс: Роллинз - 26, Тёрнер - 24, Трент-мл. - 15, Грин - 12, Портис - 9, Кузма - 8, Симс - 4, Харрис - 3, Энтони - 2, Коффи, Сирс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон

После победы Споэльстра зашёл в раздевалку и не понял, почему игроки начали обливать его водой. Тренер спросил: «За что?»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 55-летний Споэльстра стал всего лишь третьим тренером в истории НБА, которому удалось набрать 800 побед у руля одной команды. Ранее это достижение покорялось лишь Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс») и Джерри Слоуну («Юта Джаз»).

«Майами» обыграл «Милуоки» со счётом 106:103. Самым результативным игроком во встрече стал защитник «Хит» Тайлер Хирроу, набравший 29 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Клуб из Флориды на данный момент занимает третье место в Восточной конференции, уступая лишь «Детройту» и «Торонто».

