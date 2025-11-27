Тренер «Майами» Споэльстра не понял, зачем игроки облили его после матча

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра одержал 800-ю победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выигрыша у «Милуоки Бакс» (106:103) в регулярном чемпионате.

После победы Споэльстра зашёл в раздевалку и не понял, почему игроки начали обливать его водой. Тренер спросил: «За что?»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 55-летний Споэльстра стал всего лишь третьим тренером в истории НБА, которому удалось набрать 800 побед у руля одной команды. Ранее это достижение покорялось лишь Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс») и Джерри Слоуну («Юта Джаз»).

«Майами» обыграл «Милуоки» со счётом 106:103. Самым результативным игроком во встрече стал защитник «Хит» Тайлер Хирроу, набравший 29 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Клуб из Флориды на данный момент занимает третье место в Восточной конференции, уступая лишь «Детройту» и «Торонто».