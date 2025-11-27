Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Егор Дёмин принял участие в акции «Бруклина» ко Дню благодарения

Видео: Егор Дёмин принял участие в акции «Бруклина» ко Дню благодарения
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», принял участие в акции своего коллектива, посвящённой Дню благодарения в США.

Егор вместе со своими одноклубниками раздавали гражданам коробки, в которых находилась различная пища и продукция. Также Дёмин оценил одни из консервов, напоминающие сладкую картошку.

День благодарения — североамериканский праздник, отмечается в четвёртый четверг ноября в США и во второй понедельник октября в Канаде. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.
Сейчас читают:
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android