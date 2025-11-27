Видео: Егор Дёмин принял участие в акции «Бруклина» ко Дню благодарения

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», принял участие в акции своего коллектива, посвящённой Дню благодарения в США.

Егор вместе со своими одноклубниками раздавали гражданам коробки, в которых находилась различная пища и продукция. Также Дёмин оценил одни из консервов, напоминающие сладкую картошку.

День благодарения — североамериканский праздник, отмечается в четвёртый четверг ноября в США и во второй понедельник октября в Канаде. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.