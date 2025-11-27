Скидки
«Анадолу Эфес» уволил тренера Кокошкова через четыре месяца после назначения

Главный тренер «Анадолу Эфес» Игор Кокошков был уволен со своего поста спустя четыре месяца после назначения, о чём сообщила пресс-служба турецкого клуба.

В июле 2025 года Игор подписал трёхлетний контракт с «Анадолу Эфес». 53-летний тренер перешёл в «Эфес» после того, как последние два сезона работал ассистентом Куинна Снайдера в «Атланте Хоукс» в НБА. Он также привел Словению к победе на Евробаскете-2017 вместе с молодым Лукой Дончичем и опытным Гораном Драгичем, а ранее тренировал «Фенербахче» в сезоне-2020/2021.

После 13 матчей в Евролиге сезона-2025/2026 у турецкого коллектива 14-е место и пять побед при восьми поражениях.

Ранее Этторе Мессина ушёл с поста главного тренера миланской «Олимпии», Желько Обрадович покинул «Партизан», а Одед Катташ, как информируют различные СМИ, будет уволен из «Маккаби».

