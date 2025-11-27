Скидки
Баскетбол Новости

«Значит всё». Егор Дёмин — о жизни в Нью-Йорке

«Значит всё». Егор Дёмин — о жизни в Нью-Йорке
19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», высказался о своей жизни в Нью-Йорке, США.

— Что значит для тебя жизнь в Бруклине?
— Для меня это значит всё. Для меня и моей семьи это очень важная вещь. Здесь, в Бруклине, я чувствую, что это большая семья. Не только организация «Нетс», не только болельщики, но и весь Бруклин и Нью-Йорк, — приводит слова Дёмина аккаунт Nets Videos в социальной сети Х.

Егор стал игроком «Бруклина» после того, как организация «Нетс» выбрала россиянина под восьмым номером на драфте НБА — 2025.

У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток
