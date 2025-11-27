Скидки
Чемпион НБА Шамперт обвиняется в избиении своей подруги — Sportskeeda

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт обвиняется в нападении и избиении своей подруги Ким у себя дома, о чём сообщили в Sportskeeda.

«Источник рассказал, что конфликт начался после того, как Шамперт получил сообщения от другой женщины. Ким, которая состояла в отношениях с Шампертом несколько лет, приехала к нему в гости, так же как и раньше. Во время визита подруга, которая должна была присоединиться к ним, отменила планы, но позже отправила игроку НБА интимное фото, что, по словам источника, создало напряжение. Позже вечером в дом прибыла ещё одна женщина, и разговор, как утверждается, вновь поднял прежние проблемы, что привело к словесной перепалке между Шампертом и Ким.

Затем конфликт перерос в физическое воздействие. По данным полицейского отчёта, Шамперт попытался ударить Ким, когда она разговаривала по телефону, что привело к её падению. Затем он якобы схватил её за запястье и щиколотку и потащил по комнате и вниз по лестнице. Ким попыталась собрать свои вещи наверху, но столкновение усилилось, когда другая женщина, находившаяся в доме, якобы толкнула её вниз по лестнице. Шамперт также позвонил своему лучшему другу во время инцидента, что, как утверждается, привело к дальнейшим ссорам между присутствующими. После этого Ким вызвала полицию», — говорится в статье.

