Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ещё один защитник «Голден Стэйт» получил травму в матче с «Хьюстоном»

Ещё один защитник «Голден Стэйт» получил травму в матче с «Хьюстоном»
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний американский профессиональный баскетболист Гэри Пэйтон II, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции защитника, получил повреждение в матче с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 18, Подзиемски - 14, Карри - 14, Пост - 12, Грин - 12, Муди - 9, Пэйтон II, Хилд, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 31, Шенгюн - 16, Смит II - 15, Холидей - 14, Томпсон - 10, Капела - 6, Тэйт - 5, Дэвисон - 4, Окоги - 3, Адамс, Исон, Кроуфорд, Грин

Пэйтон провёл на площадке менее пяти минут и получил растяжение левой лодыжки в первой четверти матча, покинув паркет, сообщили в Basket News. На площадку он более не вернулся.

За 4.45 Гэри набрал ноль очков при одной попытке броска с игры, совершил один подбор и отдал одну передачу при одной потере.

Пэйтон-младший присоединился к форварду Жонатану Куминге, испытывающему боли в колене, центровому Элу Хорфорду (проблемы со спиной) и к Стефену Карри (повреждение бедра). Карри травмировался также в матче с «Рокетс».

Материалы по теме
Стефен Карри пройдёт МРТ после травмы, полученной в матче с «Хьюстоном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android