Ещё один защитник «Голден Стэйт» получил травму в матче с «Хьюстоном»

32-летний американский профессиональный баскетболист Гэри Пэйтон II, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции защитника, получил повреждение в матче с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

Пэйтон провёл на площадке менее пяти минут и получил растяжение левой лодыжки в первой четверти матча, покинув паркет, сообщили в Basket News. На площадку он более не вернулся.

За 4.45 Гэри набрал ноль очков при одной попытке броска с игры, совершил один подбор и отдал одну передачу при одной потере.

Пэйтон-младший присоединился к форварду Жонатану Куминге, испытывающему боли в колене, центровому Элу Хорфорду (проблемы со спиной) и к Стефену Карри (повреждение бедра). Карри травмировался также в матче с «Рокетс».