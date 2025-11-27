Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перед последним туром группового этапа в Кубке НБА выбыло 16 из 30 команд

Перед последним туром группового этапа в Кубке НБА выбыло 16 из 30 команд
Комментарии

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 проходит внутрисезонный турнир — Кубок НБА, из которого перед последним туром группового этапа шансов на выход в следующую стадию лишились сразу 16 команд.

За победу в турнире больше не борются следующие коллективы: «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Юта Джаз», «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс», «Атланта Хоукс», «Индиана Пэйсерс», «Шарлотт Хорнетс».

У «Шарлотт», «Филадельфии», «Индианы», «Нью-Орлеана», «Юты» и «Сакраменто» ноль побед в трёх матчах.

Сейчас читают:
Чемпион НБА Шамперт обвиняется в избиении своей подруги — Sportskeeda
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android