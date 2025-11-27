Перед последним туром группового этапа в Кубке НБА выбыло 16 из 30 команд

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 проходит внутрисезонный турнир — Кубок НБА, из которого перед последним туром группового этапа шансов на выход в следующую стадию лишились сразу 16 команд.

За победу в турнире больше не борются следующие коллективы: «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Юта Джаз», «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс», «Атланта Хоукс», «Индиана Пэйсерс», «Шарлотт Хорнетс».

У «Шарлотт», «Филадельфии», «Индианы», «Нью-Орлеана», «Юты» и «Сакраменто» ноль побед в трёх матчах.