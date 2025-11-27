БК «Монако» получил запрет на трансферы и штраф € 300 тыс. за нарушение финансовых правил

Руководство баскетбольной Евролиги наложило на команду «Монако» запрет на трансферы, оштрафовав при этом на € 300 тыс.

«Евролига подтверждает, что Финансовая комиссия — независимый регулирующий орган — наложила санкции после того, как установила, что «Монако» нарушил статьи 32(а), 32(с) и 32(е) Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги. Нарушения включают просроченную кредиторскую задолженность, непредоставление обязательной финансовой документации и отсутствие сотрудничества с Комиссией по управленческому контролю (MCC)», — говорится в заявлении Евролиги.

MCC, независимый орган, ответственный за оценку финансовых показателей клубов и соблюдения нормативных требований, передал дело на рассмотрение Финансовой комиссии 10 ноября 2025 года. После обращения Финансовая комиссия начала судебное разбирательство и наложила временный запрет на регистрацию новых игроков или тренеров в «Монако».

На данный момент вынесено окончательное решение, и временный запрет на трансферы остается в силе до тех пор, пока не будут полностью погашены все просроченные задолженности или не будет достигнуто официальное соглашение.

В своём решении Финансовая комиссия подчеркнула серьёзность нарушений, сославшись как на финансовые нарушения, так и на несоблюдение процедур.

«Монако» имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).