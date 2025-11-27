Скидки
Руководство «Партизана» устраивает экстренное собрание, чтобы вернуть Обрадовича

Руководство «Партизана» устраивает экстренное собрание, чтобы вернуть Обрадовича
Комментарии

Руководство белградского «Партизана» организует экстренное собрание с целью вернуть в клуб ушедшего со своего поста легендарного тренера Желько Обрадовича, сообщили в сербском издании Sportal.

«Как мы узнали из источников, близких к руководству клуба, на сегодня в 14 часов (16:00 по московскому времени. — Прим. «Чемпионата») запланировано экстренное заседание Исполнительного комитета «Партизана» и в повестке дня будет только один пункт: как заставить Желько Обрадовича вернуться на скамейку и изменить своё решение об отставке», — говорится в статье.

Это был второй приход Обрадовича в «Партизан». Он проработал в команде с 2021 года по 26 ноября 2025 года.

