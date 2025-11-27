«Наша защита — дерьмо». Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Хьюстоном»

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал своих товарищей после игры с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

«Наша игра в защите — дерьмо. И дело не обязательно в цифрах. Дело в том, что, например, чувствую я, видя, что мы делаем в обороне. И это просто разочарование за разочарованием, это больше, чем цифры, понимаешь, о чём я? Защита — это умение держать себя в руках. Это история про настрой. Если при первых разочарованиях ломаете свой настрой и уверенность, то вы просто мягкая команда. Это больше, чем статистика.

Даже если у нас получается где-то остановить соперника — да, у нас отличные тренеры, у нас хорошая схема. Но где сила? Её у нас нет. Для этого нам нужны сильные исполнители, все мы как игроки должны принять этот вызов. Тогда мы сможем работать в команде. Но прямо сейчас мы просто играем по отдельности и проваливаемся. Я знаю, что все любят перевирать слова. Я сказал, что каждый из нас по отдельности чертовски ужасен», — приводит слова Грина журналист Энтони Слейтер в социальной сети Х.