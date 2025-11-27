Скидки
«Наша защита — дерьмо». Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Хьюстоном»

«Наша защита — дерьмо». Дрэймонд Грин — о поражении в матче с «Хьюстоном»
Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал своих товарищей после игры с «Хьюстон Рокетс» (100:104).

НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
100 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 21, Ричард - 18, Подзиемски - 14, Карри - 14, Пост - 12, Грин - 12, Муди - 9, Пэйтон II, Хилд, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шеппард - 31, Шенгюн - 16, Смит II - 15, Холидей - 14, Томпсон - 10, Капела - 6, Тэйт - 5, Дэвисон - 4, Окоги - 3, Адамс, Исон, Кроуфорд, Грин

«Наша игра в защите — дерьмо. И дело не обязательно в цифрах. Дело в том, что, например, чувствую я, видя, что мы делаем в обороне. И это просто разочарование за разочарованием, это больше, чем цифры, понимаешь, о чём я? Защита — это умение держать себя в руках. Это история про настрой. Если при первых разочарованиях ломаете свой настрой и уверенность, то вы просто мягкая команда. Это больше, чем статистика.

Даже если у нас получается где-то остановить соперника — да, у нас отличные тренеры, у нас хорошая схема. Но где сила? Её у нас нет. Для этого нам нужны сильные исполнители, все мы как игроки должны принять этот вызов. Тогда мы сможем работать в команде. Но прямо сейчас мы просто играем по отдельности и проваливаемся. Я знаю, что все любят перевирать слова. Я сказал, что каждый из нас по отдельности чертовски ужасен», — приводит слова Грина журналист Энтони Слейтер в социальной сети Х.

