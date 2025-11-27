Президент «Автодора» — о 10 поражениях: не реслинг, где можно спрогнозировать результат

Президент «Автодор» Олег Родионов высказался о целях клуба в Единой лиге ВТБ на фоне 10 поражений подряд.

«Хочу обратиться к преданным болельщикам «Автодора». Обладая самым скромным бюджетом в лиге, мы ежегодно прыгаем выше головы. Наш клуб знавал и худшие времена, когда в Саратове не было баскетбола высшего уровня. У нас не реслинг, где результат соревнования можно спрогнозировать заранее. Итоговый счёт часто зависит от нюансов и стечения обстоятельств. Где-то нам откровенно не повезло, где-то вмешался административный ресурс.

У серии поражений команды есть объективные причины. Из-за скромного бюджета мы были вынуждены поздно завершить комплектование. Взяли основного разыгрывающего уже после начала сезона. А ведь первый номер — это проводник тренерских идей на площадке, от которого целиком зависит построение игры. Кроме того, мы столкнулись с фатальной чередой травм лидеров — нашего топ-скорера Малика Ньюмэна и цементирующих игроков обороны Алена Хаджибеговича с Душаном Беслачем, который выбыл на несколько месяцев. Кто мог предположить, что на предыгровой тренировке центровой сборной Катара подвернёт голеностоп и пропустит важнейшие встречи с МБА-МАИ и «Енисеем». В полном составе команда провела всего один из 13 стартовых матчей сезона.

Проще всего переложить всю ответственность за отсутствие результата на тренера, но не считаю Богичевича виновным в происходящем. Клуб продолжает доверять сербскому специалисту и совместно с тренерским штабом делает всё, от себя зависящее, для исправления ситуации при имеющихся ресурсах.

Знаю, что в соцсетях многие дилетанты пишут откровенную чушь и выливают тонны грязи на тренера, игроков после поражений. Но те, кто давно в баскетболе, прекрасно понимают проблемы, с которыми мы столкнулись. Даже «Зенит» на фоне эпидемии травм проигрывает в Красноярске. А ведь у клуба из Санкт-Петербурга гораздо больше бюджет и длиннее скамейка. Если бы финансовые возможности позволяли, мы дополнительно взяли ещё двух игроков, которых нам остро не хватает.

Определённые кадровые изменения, безусловно, последуют. Первым делом мы избавились от баскетболиста, который пытался развалить нам команду. Сейчас вышли на рынок и ведём поиск временной замены Беслачу. Уверен, как только все игроки вернутся в строй, мы продолжим радовать болельщиков победами.

Задачу попадания в плей-офф не снимаем и приложим все усилия для её достижения. На днях у меня состоялась встреча с министром спорта, где мы пришли к взаимопониманию по всем вопросам. Руководство области идёт нам навстречу и обещает немного увеличить бюджет клуба на следующий год, насколько позволит экономическая ситуация в стране. Отдельные слова благодарности губернатору Роману Бусаргину и министру спорта Олегу Дубовенко за то, что глубоко погружены в процессы, вникают во все детали и помогают не только «Автодору», но и всему спорту в регионе. Огромное спасибо болельщикам, которые переживают, поддерживают нас и остаются с командой во все времена», — приводит слова Родионова пресс-служба команды.