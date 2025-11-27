Скидки
Скончалась легендарная российская баскетболистка Людмила Сергеевна Базаревич

В четверг, 27 ноября, на 87-м году жизни скончалась легендарная баскетболистка ХХ века Людмила Сергеевна Базаревич, о чём сообщили в Российской федерации баскетбола (РФБ).

В своей клубной карьере она выступала за команды «Строитель»/«Труд» с 1957 по 1961 год, а с 1962-го по 1974-й играла за «Серп и Молот».

Людмила Сергеевна является двукратной чемпионкой мира: в 1964 году в Перу и в 1967-м — в Чехословакии. С 1962-го по 1970-й становилась чемпионкой Европы в составе СССР. В 1961 году в составе советской команды взяла серебряную медаль на Универсиаде в Софии.

Базаревич является заслуженным мастером спорта СССР. Сыном Людмили Сергеевны является бывший тренер сборной России Сергей Базаревич.

