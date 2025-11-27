Скидки
«Партизан» не принял отставку Желько Обрадовича и попросил тренера остаться

Исполнительный совет белградского «Партизана» на экстренном заседании 27 ноября не принял отставку главного тренера Желько Обрадовича. Клуб официально объявил, что полностью поддерживает специалиста, и попросил его пересмотреть решение и продолжить работу с командой.

«В четверг, 27 ноября, была проведена экстренная сессия Исполнительного совета клуба «Партизан» по поводу ситуации, связанной с тем, что накануне главный тренер Желько Обрадович объявил о решении уйти в отставку.

Несмотря на это, Исполнительный совет по предложению президента Остои Мияйловича единогласно принял решение не принимать заявление Желько Обрадовича об отставке.

Клуб готов предоставить ему полную поддержку и выражает надежду, что он продолжит работу главным тренером «Партизана». После этого решения клуб обратился к Желько Обрадовичу и попросил его отказаться от решения уйти в отставку и продолжить работу», — говорится в заявлении «Партизана».

