Назван лидер команды НБА, который недоволен своей ролью

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис испытывает разочарование от своей роли в новой системе атаки команды. Об этом рассказал обозреватель HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источники в лиге.

«Сабониса расстраивает, что после выхода в плей-офф результаты «Сакраменто» пошли вниз, а его роль в системе Дуга Кристи временами оказывается ограниченной», — говорится в материале Скотто.

В нынешнем сезоне НБА Сабонис к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: