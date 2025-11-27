В шкафчике 40-летнего Леброна Джеймса обнаружена внушительная коллекция средств по уходу

В шкафчике ветерана «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заметили внушительную коллекцию средств по уходу за телом. 22 ноября «Лейкерс» одержали победу в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118), поднявшись на второе место в турнирной таблице Западной конференции, и опередили «Денвер Наггетс».

После встречи репортёры, как обычно, отправились в раздевалку, чтобы взять комментарии у 40-летнего Джеймса. В этот момент камера трансляции показала содержимое шкафчика игрока — аккуратно расставленные лосьоны и средства по уходу за кожей.

Фото: https://x.com/NBAMemes

Напомним, матч с «Клипперс» Леброн завершил со следующими показателями: 25 очков, шесть подборов и шесть передач.

