В шкафчике 40-летнего Леброна Джеймса обнаружена внушительная коллекция средств по уходу

В шкафчике 40-летнего Леброна Джеймса обнаружена внушительная коллекция средств по уходу
Комментарии

В шкафчике ветерана «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заметили внушительную коллекцию средств по уходу за телом. 22 ноября «Лейкерс» одержали победу в матче Кубка НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118), поднявшись на второе место в турнирной таблице Западной конференции, и опередили «Денвер Наггетс».

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 43, Ривз - 31, Джеймс - 25, Хатимура - 13, Хэйс - 8, Смарт - 7, Ларэвиа - 4, Клебер - 2, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Леонард - 19, Данн - 19, Коллинз - 18, Зубац - 10, Сандерс - 6, Браун - 6, Батюм - 6, Пол - 4, Кристи - 1, Лопес, Нидерхаузер, Телфорт

После встречи репортёры, как обычно, отправились в раздевалку, чтобы взять комментарии у 40-летнего Джеймса. В этот момент камера трансляции показала содержимое шкафчика игрока — аккуратно расставленные лосьоны и средства по уходу за кожей.

Фото: https://x.com/NBAMemes

Напомним, матч с «Клипперс» Леброн завершил со следующими показателями: 25 очков, шесть подборов и шесть передач.

