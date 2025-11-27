Россиянин Влад Голдин оформил дабл-дабл в матче G-лиги

Российский центровой Владислав Голдин, выступающий за фарм клуб «Майами Хит» в G-лиге, продемонстрировал впечатляющую статистику во встрече с «Винди-Сити Буллз» (фарм-клуб «Чикаго Буллз»).

Российский спортсмен провёл на площадке 33 минуты и за это время набрал 23 очка (10 из 17 с игры, включая три из трёх с трёхочковой дистанции), совершил 14 подборов, отдал четыре результативные передачи и поставил два блок-шота.

Команда Голдина победила со счётом 129:122.

Ранее в G-лиге состоялся ещё один матч, участие в котором принял другой российский баскетболист — Виктор Лахин.

Фарм-клуб «Оклахомы», за который выступает Лахин, встречался с фарм-командой «Даллас Маверикс» и победил со счётом 112:110. Викор за 31 минуту на паркете оформил дабл-дабл, набрав 22 очка, 12 подборов и шесть результативных передач.

Голдин провёл тренировку с собакой в зале «Майами»: