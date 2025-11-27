Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: фанаты «Партизана» уговаривают Желько Обрадовича не покидать клуб

Видео: фанаты «Партизана» уговаривают Желько Обрадовича не покидать клуб
Комментарии

Внушительное число болельщиков «Партизана» собралось в аэропорту Белграда (Сербия), чтобы встретить главного тренера команды Желько Обрадовича. Специалист вылетал в Грецию на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (69:91). Сегодня, 27 ноября, Обрадович должен вернуться в Белград.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
25 ноября 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 69
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Kouzeloglou, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс

Фанаты «Партизана», ожидающие его прилёта в аэропорту столицы Сербии, скандируют имя специалиста и уговаривают его не покидать занимаемый пост.

Фанаты «Партизана» уговаривают Обрадовича не покидать клуб:

Ранее сообщалось, что исполнительный совет «Партизана» на экстренном заседании 27 ноября не принял отставку Желько. Клуб официально объявил, что полностью поддерживает специалиста, и попросил его пересмотреть решение и продолжить работу с командой.

Сейчас читают:
«Партизан» не принял отставку Желько Обрадовича и попросил тренера остаться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android