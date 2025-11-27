Видео: фанаты «Партизана» уговаривают Желько Обрадовича не покидать клуб

Внушительное число болельщиков «Партизана» собралось в аэропорту Белграда (Сербия), чтобы встретить главного тренера команды Желько Обрадовича. Специалист вылетал в Грецию на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (69:91). Сегодня, 27 ноября, Обрадович должен вернуться в Белград.

Фанаты «Партизана», ожидающие его прилёта в аэропорту столицы Сербии, скандируют имя специалиста и уговаривают его не покидать занимаемый пост.

Фанаты «Партизана» уговаривают Обрадовича не покидать клуб:

Ранее сообщалось, что исполнительный совет «Партизана» на экстренном заседании 27 ноября не принял отставку Желько. Клуб официально объявил, что полностью поддерживает специалиста, и попросил его пересмотреть решение и продолжить работу с командой.