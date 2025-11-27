Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит около недели из-за травмы — Чарания

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит неделю или чуть более из-за травмы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. У баскетболиста диагностирован ушиб четырёхглавой мышцы бедра.

Чарания добавил, что повреждение, по всей видимости, не представляет серьёзной угрозы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен к настоящему моменту принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае: