Названо решение Евролиги по вопросу проведения матчей турнира в Израиле

Матчи Еврокубка и Евролиги с декабря вновь будут проводиться в Израиле. Об этом информирует пресс-служба Евролиги. Ранее «Маккаби» Тель Авив и «Хапоэль» Иерусалим принимали соперников в Белграде (Сербия), а «Хапоэль» Тель Авив — в Софии (Болгария).

«Евролига продолжит внимательно следить за ситуацией, поддерживать контакт с властями и клубами и обеспечивать соблюдение всех мер безопасности.

План возвращения предусматривает полное сотрудничество с правительством и соблюдение рекомендаций или ограничений, касающихся поездок команд в Израиль», — говорится в сообщении организации.

