Названы игроки и тренеры команд ЕЛ, которые сыграют за свои сборные в квалификации ЧМ-2027

Три игрока и два тренера команд Единой лиги ВТБ присоединились к своим сборным, чтобы принять участие в квалификационных матчах чемпионата мира 2027 года. Пресс-служба Единой лиги напомнила, какие игроки присоединились к своим национальным командам.
Игроки и тренеры команд ЕЛ, которые сыграют за свои сборные в квалификации ЧМ-2027:
Норберт Лукач («Пари Нижний Новгород») — сборная Венгрии;
Ален Хаджибегович («Автодор») — сборная Катара;
Кассиус Робертсон («Локомотив-Кубань») — сборная Канады;
Александр Секулич («Зенит») — главный тренер сборной Словении;
Миленко Богичевич («Автодор») — ассистент главного тренера сборной Сербии.
Первые квалификационные матчи чемпионата мира — 2027 состоятся уже сегодня, 27 ноября.
