Названы игроки и тренеры команд ЕЛ, которые сыграют за свои сборные в квалификации ЧМ-2027

Три игрока и два тренера команд Единой лиги ВТБ присоединились к своим сборным, чтобы принять участие в квалификационных матчах чемпионата мира 2027 года. Пресс-служба Единой лиги напомнила, какие игроки присоединились к своим национальным командам.

Игроки и тренеры команд ЕЛ, которые сыграют за свои сборные в квалификации ЧМ-2027:

Норберт Лукач («Пари Нижний Новгород») — сборная Венгрии;

Ален Хаджибегович («Автодор») — сборная Катара;

Кассиус Робертсон («Локомотив-Кубань») — сборная Канады;

Александр Секулич («Зенит») — главный тренер сборной Словении;

Миленко Богичевич («Автодор») — ассистент главного тренера сборной Сербии.

Первые квалификационные матчи чемпионата мира — 2027 состоятся уже сегодня, 27 ноября.

