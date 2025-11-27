Скидки
Тренер принудил новичка к извинениям перед Клэем Томпсоном после неприятного инцидента

Матч между клубами «Майами Хит» и «Даллас Маверикс» ознаменовался эпизодом с перепалкой на паркете. Двусторонний игрок «Хит» Майрон Гарднер со скамейки обозвал Клэя Томпсона, на что тот ему ответил. В результате оба получили технический фол.

Фото: https://x.com/CourtsideBuzzX

Как информирует портал CourtsideBuzz в социальных сетях, помощник главного тренера «Хит» и бывший игрок НБА Кэрон Батлер после встречи отвёл Гарднера к Томпсону, чтобы тот извинился и выразил уважение. Сообщается, что Томпсон принял извинения и инцидент был закрыт.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хирроу - 24, Уэр - 20, Адебайо - 17, Жакез-мл. - 13, Ларссон - 9, Фонтеккио - 8, Митчелл - 8, Джонсон - 7, Йович, Смит, Гарднер, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Кристи - 15, Томпсон - 13, Уильямс - 12, Флэгг - 12, Гэффорд - 11, Маршалл - 7, Харди - 3, Нембард - 2, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

Напомним, матч завершился победой «Майами» со счётом 106:102. Томпсон набрал 13 очков и сделал два подбора.

