Тренер принудил новичка к извинениям перед Клэем Томпсоном после неприятного инцидента

Матч между клубами «Майами Хит» и «Даллас Маверикс» ознаменовался эпизодом с перепалкой на паркете. Двусторонний игрок «Хит» Майрон Гарднер со скамейки обозвал Клэя Томпсона, на что тот ему ответил. В результате оба получили технический фол.

Фото: https://x.com/CourtsideBuzzX

Как информирует портал CourtsideBuzz в социальных сетях, помощник главного тренера «Хит» и бывший игрок НБА Кэрон Батлер после встречи отвёл Гарднера к Томпсону, чтобы тот извинился и выразил уважение. Сообщается, что Томпсон принял извинения и инцидент был закрыт.

Напомним, матч завершился победой «Майами» со счётом 106:102. Томпсон набрал 13 очков и сделал два подбора.

