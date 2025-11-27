Отец Егора Дёмина оценил первый месяц выступления сына в НБА

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, подвёл итоги первого месяца регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для сына.

«Очевидны положительные изменения в командной игре «Бруклина», что подтверждается напряжёнными концовками и тремя победами, особенно ценной была над «Бостоном». В таких важных победных играх и формируется командная химия.

Распределяются роли на площадке, тренерский штаб обрисовывает пул игроков, на которых строится игра. Очень приятно наблюдать за прогрессом отдельных игроков, очевидно оправдывающих доверие тренера. Лидер команды Майкл Портер выходит на новый уровень и в победных играх вытаскивает концовки, мы увидели первый в карьере трипл-дабл от центрового команды Николаса Клэкстона, уверенную игру и карьер-хай от 21-летнего Ноа Клауни, уверенные выходы от Тайриза Мартина. И, безусловно, роль Егора на площадке стала заметнее, увеличилось его влияние на командную игру. Он постепенно добавляет в разнообразии атак, системно проникает в «краску», что позволяет ему как самому набирать очки, так и находить свободных партнёров на периметре. Егор становится увереннее, когда получает игровое время в ключевые минуты игр.

От матча к матчу Егор зарабатывает авторитет среди партнёров и доверие тренеров, что отражается на увеличившемся игровом времени, выходах в старте и атаках в решающих моментах. Во всех командах за свою детско-юношескую карьеру Егор играл именно такую роль — игрока, который создаёт моменты для партнёров, созидаёт на двух сторонах площадки, находит собственные атаки и не боится брать на себя ответственность в решающие минуты», — приводятся слова Дёмина-старшего на странице «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

Егор был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером. К настоящему моменту Дёмин принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 3,4 передачи. Сейчас спортсмену 19 лет.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: