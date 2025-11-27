«Что ты творишь?!» Реакция комментатора на спорное решение судьи стала вирусной в соцсетях

Реакция радиокомментатора студенческого баскетбола Джона Бишопа на спорное судейское решение во время матча турнира Players Era Festival между «Крейтоном» и «Бейлором» (74:81) мгновенно разошлась по соцсетям.

При счёте 66:72 форвард «Бейлора» Кэмерон Карр промахнулся с данка, однако арбитр Брет Смит назначил фол защитнику «Крейтона» Блейку Харперу. Повторы показали, что Харпер стоял неподвижно, с прижатыми руками и не пытался вступить в контакт. Несмотря на это, Карр получил два штрафных.

Эпизод вызвал бурную реакцию Бишопа в прямом эфире: «Что ты творишь?! Он стоял как статуя у входа в «Нью-Йорк-Нью-Йорк»! Абсолютно возмутительный свисток. Очередная поблажка от некомпетентного судьи!»

Фрагмент трансляции быстро стал вирусным: болельщики отмечали, что реакция Бишопа вызвала смех, а многие называли его «новым любимым комментатором».

