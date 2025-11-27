Скидки
16-летнего баскетболиста насмерть задавило кольцом в Индии

Комментарии

16-летний индийский баскетболист Хардик Рати погиб во время тренировки в штате Харьяна. Юниор повис на баскетбольном кольце, после чего металлическая стойка обрушилась и упала ему на грудь. Несколько человек сразу бросились на помощь и подняли обрушившуюся конструкцию.

Как информирует New Indian Expres, подростка доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался. По словам его брата, о плохом состоянии конструкции неоднократно предупреждали местных чиновников, но оборудование не было заменено.

Власти Харьяны объявили о начале расследования. По данным СМИ, это уже второе подобное происшествие в регионе за последние дни.

