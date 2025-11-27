Только четыре клуба НБА в сезоне-2025/2026 не уступали во время матчей с разницей 20 очков

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лишь четыре команды ни разу не проигрывали по ходу матчей с разницей в 20 и более очков. В список вошли «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Хьюстон Рокетс» и «Майами Хит».

Самое большое отставание «Тандер» составило 19 очков во встрече с «Мемфис Гриззлиз», в котором команда в итоге одержала победу (114:100). «Наггетс» максимально уступали 18 очков в игре с «Чикаго Буллз». «Рокетс» ни разу не отставали более чем на 14 очков — это произошло во встрече с «Орландо Мэджик». «Хит» уступали максимум 18 очков в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Игрок НБА набил на спине портрет своей 40-летней девушки: