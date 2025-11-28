Фото: первой ракетке мира Карлосу Алькарасу подарили майку «Майами Хит»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас побывал на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». Во время встречи испанскому теннисисту подарили майку «Майами».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Сам матч завершился со счётом 106:103 в пользу «Майами».

В настоящий момент «Майами» занимает третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету «Хит» 13 побед при шести поражениях. «Милуоки» располагается на 11-м месте, имея в активе восемь побед и 11 поражений.

Материалы по теме Россиянин Влад Голдин оформил дабл-дабл в матче G-лиги

Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»: