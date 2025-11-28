Фото: первой ракетке мира Карлосу Алькарасу подарили майку «Майами Хит»
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Карлос Алькарас побывал на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». Во время встречи испанскому теннисисту подарили майку «Майами».
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Сам матч завершился со счётом 106:103 в пользу «Майами».
НБА — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 103
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Хирроу - 29, Адебайо - 17, Уэр - 11, Уиггинс - 11, Пауэлл - 11, Жакез-мл. - 10, Ларссон - 8, Смит - 5, Фонтеккио - 2, Митчелл - 2, Йович, Джонсон, Янг
Милуоки Бакс: Роллинз - 26, Тёрнер - 24, Трент-мл. - 15, Грин - 12, Портис - 9, Кузма - 8, Симс - 4, Харрис - 3, Энтони - 2, Коффи, Сирс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
В настоящий момент «Майами» занимает третье место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. На счету «Хит» 13 побед при шести поражениях. «Милуоки» располагается на 11-м месте, имея в активе восемь побед и 11 поражений.
Материалы по теме
Сэндлер принял участие в игре с баскетболистами «Майами Хит»:
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
00:42
-
00:23
- 27 ноября 2025
-
23:53
-
23:43
-
23:09
-
22:44
-
21:57
-
21:05
-
20:45
-
20:09
-
20:00
-
19:41
-
19:03
-
17:58
-
17:18
-
16:54
-
16:42
-
15:57
-
15:25
-
14:56
-
14:23
-
13:55
-
13:26
-
12:56
-
12:39
-
11:42
-
11:10
-
11:07
-
11:06
-
10:30
-
10:23
-
09:54
-
09:25
-
08:09
-
07:35