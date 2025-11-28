Игрок НБА жёстко ответил фанату, потребовавшему у него лучше действовать в защите

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Зак Лавин вступил в словесную перепалку с фанатом во время встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз».

«Хоть раз поиграй в защите», — выкрикнул болельщик в адрес Лавина. Зак предложил фанату убираться домой, используя ненормативную лексику.

После этого перепалка продолжилась, а болельщика удалили с игры.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, матч закончился со счётом 112:100 в пользу «Финикса». Лавин набрал 13 очков, совершил два подбора и отдал две результативные передачи.

