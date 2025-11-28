Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 27 ноября
В четверг, 27 ноября, стартовал европейский этап квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности в рамках игрового дня состоялось восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итогами.
Квалификационные матчи чемпионата мира — 2027. Европа:
Греция – Румыния – 91:64;
Грузия – Украина – 79:92;
Черногория – Португалия – 62:83;
Дания – Испания – 64:74;
Сербия – Швейцария – 88:86;
Турция – Босния и Герцеговина – 93:71;
Италия – Исландия – 76:81;
Великобритания – Литва – 88:89.
ЧМ-2027 — Европа
27 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
79 : 92
Украина
Грузия: Андроникашвили, Джинчарадзе, Буржанадзе, Шермадини, Санадзе, Турдзиладзе, Корсантия, Певадзе, Шенгелия, Макфадден, Мазиашвили, Хатиашвили
Украина: Бублик, Сушкин, Ткаченко, Липовый, Бобров, Новицкий, Кличко, Войналович, Пустовой, Тыртышник, Ковалёв, Ковляр
ЧМ-2027 — Европа
27 ноября 2025, четверг. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
88 : 86
Швейцария
Сербия: Миленович, Маркович, Копривица, Момиров, Ярамаз, Милетич, Раданов, Ристич, Танаскович, Анджушич, Ребич, Барна
Швейцария: Мбала, Шумахер, Гранворка, Граве, Фофана, Солька, Мартин, Анабир, Пикарелли, Мамбо
Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.
Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:
