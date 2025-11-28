Скидки
Главная Баскетбол Новости

Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 27 ноября

Комментарии

В четверг, 27 ноября, стартовал европейский этап квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности в рамках игрового дня состоялось восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итогами.

Квалификационные матчи чемпионата мира — 2027. Европа:

Греция – Румыния – 91:64;
Грузия – Украина – 79:92;
Черногория – Португалия – 62:83;
Дания – Испания – 64:74;
Сербия – Швейцария – 88:86;
Турция – Босния и Герцеговина – 93:71;
Италия – Исландия – 76:81;
Великобритания – Литва – 88:89.

Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.

Календарь отборочных матчей ЧМ-2027 в Европе
Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

