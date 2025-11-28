Скидки
Назван показатель, по которому Гилджес-Александер превосходит 99,1% игроков в истории НБА

На счету разыгрывающего «Оклахомы-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера больше матчей, в которых он набрал 40 и более очков, чем у 99,1 % всех игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует статистический спортивный портал Real Sports в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Гилджес-Александр к данному моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирает 32,6 очка, совершает 4,9 подбора и отдаёт 6,6 передачи при реализации бросков с игры 54,8%.

«Оклахома» сейчас занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (18 побед и одно поражение).

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

