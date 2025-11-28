В команде из США высказались о смерти 20-летнего баскетболиста из-за травмы во время матча

Тренер баскетбольной команды колледжа Коннорс (США) Билл Мьюз высказался о форварде Итане Дице, который скончался после травмы головы, полученной во время матча с колледжем Грейсон. Инцидент произошёл в субботу, 23 ноября. Спортсмен скончался утром 25 ноября, несмотря на усилия врачей. Ему было 20 лет.

«Итан Диц был тем игроком, о котором любой тренер всегда мечтает. Он был талантлив как в спорте, так и в учёбе, и понимал ценность упорного труда.

Взгляд на его улыбку сразу показывал, что он полностью отдаёт себя делу. Он был человеком характера и отличным товарищем по команде. Наши сердца и молитвы с семьёй Итана, его друзьями и командой», — приводит слова Мьюза пресс-служба колледжа Коннорс.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: