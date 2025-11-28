Фото: Дончич отбежал от Леброна во время его традиционного ритуала с мелом

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич резко отбежал от товарища по команде Леброна Джеймса, когда тот совершал традиционный ритуал с мелом. Момент попал в трансляцию перед одним из матчей регулярного чемпионата НБА.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ритуал Леброна заключается в подбрасывании мела в воздух, что создаёт облако белой пыли. Джеймс это делает перед матчами ещё со времён выступления за «Кливленд Кавальерс». Тем самым он настраивается на предстоящие игры.

Леброну сейчас 40 лет. Спортсмен пропускал старт нынешнего сезона НБА из-за травмы и к настоящему моменту принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 17,7 очка, пять подборов и 8,7 передач.

