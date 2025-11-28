Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Дончич отбежал от Леброна во время его традиционного ритуала с мелом

Фото: Дончич отбежал от Леброна во время его традиционного ритуала с мелом
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич резко отбежал от товарища по команде Леброна Джеймса, когда тот совершал традиционный ритуал с мелом. Момент попал в трансляцию перед одним из матчей регулярного чемпионата НБА.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ритуал Леброна заключается в подбрасывании мела в воздух, что создаёт облако белой пыли. Джеймс это делает перед матчами ещё со времён выступления за «Кливленд Кавальерс». Тем самым он настраивается на предстоящие игры.

Леброну сейчас 40 лет. Спортсмен пропускал старт нынешнего сезона НБА из-за травмы и к настоящему моменту принял участие в трёх матчах, в которых в среднем набирал 17,7 очка, пять подборов и 8,7 передач.

Сейчас читают:
Фото
В шкафчике 40-летнего Леброна Джеймса обнаружена внушительная коллекция средств по уходу

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android