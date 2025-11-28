Отец Дёмина: хотим ли мы видеть более агрессивного Егора в НБА?

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением о выступлении сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он отметил важность командного взаимодействия, а также высказался о личных точках роста Егора.

«Очень надеюсь, что у тренерского штаба сохранится тенденция к развитию командной игры, такой вектор позволит Егору раскрывать свой потенциал и быть ещё более эффективным. Если говорить про его личные точки роста, то это количество результативных передач, стабильность дальней атаки и индивидуальная защита.

10 атак за игру для молодого игрока, особенно на позиции плеймейкера это хороший показатель. Результативность, конечно, зависит от процента реализации. Хотим ли мы видеть более агрессивного Егора, больше от него очков и передач? Возможно.

Но самое главное, что мы хотели бы видеть — это целостность игры и стабильность на протяжении всего матча. А это приходит с опытом и через работу. В целом же у меня хорошее впечатление от начала сезона, всё движется в правильном направлении, шаг за шагом строится и команда, и игра Егора.

Поздравлю Егора с попаданием в обновлённый рейтинг новичков. Динамика развития позволила попасть в десятку лучших! Но впереди ещё очень много работы», — приводятся слова Дёмина-старшего на странице «Команда Егора Дёмина» во «ВКонтакте».

