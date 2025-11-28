Один из лидеров чемпионской «Оклахомы» скоро дебютирует в сезоне-2025/2026

Один из лидеров и тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» — действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Джейлен Уильямс вскоре сыграет свой первый матч в нынешнем регулярном сезоне.

По информации североамериканского журналиста и инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 24-летний баскетболист выйдет на площадку в игре с «Финикс Санз», который состоится в ночь на 29 ноября. Начало встречи — в 5:30 мск.

Напомним, в прошлой финальной серии плей-офф НБА против «Индианы Пэйсерс» Уильямс в среднем набирал 23,6 очка, совершал пять подборов и отдавал 3,7 результативной передачи за матч. На данный момент «Тандер» — лучшая команда лиги с 18 победами при одном поражении.