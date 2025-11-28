В матче сборных концовка ознаменовалась 9 очками за 9 секунд от одного баскетболиста

Сегодня, 28 ноября, завершился матч квалификации чемпионата мира по баскетболу 2027 года между сборными Великобритании и Литвы. Встреча проходила в Лондоне и закончилась зрелищной победой гостей со счётом 89:88.

Ключевым игроком матча стал атакующий защитник литовской команды Игнас Саргюнас, который за последние девять секунд набрал девять очков.

Примечательно, что все броски были реализованы из-за дуги. Благодаря его успешным действиям сборная Литвы одержала победу. «Чемпионат» публикует видеонарезку решающего момента.

Видео можно посмотреть на канале FIBA Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.