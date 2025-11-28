Скидки
Главная Баскетбол Новости

В матче сборных концовка ознаменовалась 9 очками за 9 секунд от одного баскетболиста


Сегодня, 28 ноября, завершился матч квалификации чемпионата мира по баскетболу 2027 года между сборными Великобритании и Литвы. Встреча проходила в Лондоне и закончилась зрелищной победой гостей со счётом 89:88.

ЧМ-2027 — Европа
27 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Великобритания
Окончен
88 : 89
Литва

Ключевым игроком матча стал атакующий защитник литовской команды Игнас Саргюнас, который за последние девять секунд набрал девять очков.

Примечательно, что все броски были реализованы из-за дуги. Благодаря его успешным действиям сборная Литвы одержала победу. «Чемпионат» публикует видеонарезку решающего момента.

Видео можно посмотреть на канале FIBA Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Разбор момента:
Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил 9 очков за 9 секунд!
Видео

Новости. Баскетбол
