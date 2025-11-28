Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге раскрыли, как изменится формат турнира в ближайшие годы

В Евролиге раскрыли, как изменится формат турнира в ближайшие годы
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал грядущие новшества, которые коснутся самого турнира. По его словам, лига рассматривает введение масштабных изменений формата.

Среди возможных нововведений обсуждаются Матч всех звёзд или новый турнир в середине сезона, расширение до 24 команд и разделение на две конференции.

«В идеале мы стремимся к формату с 24, возможно, с 22 командами, разделёнными на две конференции. Также рассматриваем введение нового турнира в середине сезона или проведения Матча всех звёзд. Наша цель — сделать календарь менее насыщенным и привнести свежие элементы в соревнование. Обсуждения по этим вопросам продолжаются.

При переходе к системе с двумя конференциями крайне важно сохранить легендарные противостояния, такие как «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Вопросы дальних перелётов не являются для нас критичными — главное, чтобы исторические дерби остались частью турнира», — приводит слова Мотеюнаса sport24.gr.

Он также поделился целью довести стоимость Евролиги до € 3 млрд в течение ближайших трёх–пяти лет. По словам Мотеюнаса, речь идёт не о выручке, а о целевом показателе стоимости лиги, который был согласован с клубами и руководством соревнования.

Сейчас читают:
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android