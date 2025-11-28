В Евролиге раскрыли, как изменится формат турнира в ближайшие годы

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал грядущие новшества, которые коснутся самого турнира. По его словам, лига рассматривает введение масштабных изменений формата.

Среди возможных нововведений обсуждаются Матч всех звёзд или новый турнир в середине сезона, расширение до 24 команд и разделение на две конференции.

«В идеале мы стремимся к формату с 24, возможно, с 22 командами, разделёнными на две конференции. Также рассматриваем введение нового турнира в середине сезона или проведения Матча всех звёзд. Наша цель — сделать календарь менее насыщенным и привнести свежие элементы в соревнование. Обсуждения по этим вопросам продолжаются.

При переходе к системе с двумя конференциями крайне важно сохранить легендарные противостояния, такие как «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Вопросы дальних перелётов не являются для нас критичными — главное, чтобы исторические дерби остались частью турнира», — приводит слова Мотеюнаса sport24.gr.

Он также поделился целью довести стоимость Евролиги до € 3 млрд в течение ближайших трёх–пяти лет. По словам Мотеюнаса, речь идёт не о выручке, а о целевом показателе стоимости лиги, который был согласован с клубами и руководством соревнования.