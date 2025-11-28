У игрока НБА украли часы и украшения на $ 185 тыс. в отеле Нью-Йорка — источник

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт стал жертвой кражи в одном из отелей Нью-Йорка. Об этом информирует New York Post со ссылкой на источники. Сообщается, что спортсмен лишился футляра с тремя часами и браслетом на общую сумму $ 185 тыс.

Инцидент произошёл 5 сентября: Харт оставил сумку в номере отеля The Dominick около полудня, а спустя час обнаружил пропажу футляра. Игрок, проживающий в округе Уэстчестер, находился в городе ради мероприятия 6 сентября в Центральном парке с участием актёра Бена Стиллера и бывшего квотербека «Нью-Йорк Джайентс» Элая Мэннинга. О пропаже он сообщил в полицию 8 сентября.

Полиция на данный момент никого не задержала, ориентировка на подозреваемого отсутствует.

