Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, в Европе продолжится европейский этап квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности на эту дату запланировано восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября (время московское):

20:00 — Словения — Эстония;

20:00 — Венгрия — Финляндия;

20:30 — Латвия — Нидерланды;

21:00 — Хорватия — Кипр;

21:30 — Чехия — Швеция;

21:30 — Германия — Израиль;

22:30 — Франция — Бельгия;

22:45 — Польша — Австрия.

Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Предыдущий чемпионат мира проводился в 2023 году с 25 августа по 10 сентября на территории Индонезии, Японии и Филиппин. Чемпионом стала сборная Германии, победившая в финале Сербию со счётом 83:77.

