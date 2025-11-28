Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября

Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 28 ноября, в Европе продолжится европейский этап квалификации чемпионата мира — 2027. В общей сложности на эту дату запланировано восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября (время московское):

20:00 — Словения — Эстония;
20:00 — Венгрия — Финляндия;
20:30 — Латвия — Нидерланды;
21:00 — Хорватия — Кипр;
21:30 — Чехия — Швеция;
21:30 — Германия — Израиль;
22:30 — Франция — Бельгия;
22:45 — Польша — Австрия.

Чемпионат мира 2027 года состоится в Катаре. Предыдущий чемпионат мира проводился в 2023 году с 25 августа по 10 сентября на территории Индонезии, Японии и Филиппин. Чемпионом стала сборная Германии, победившая в финале Сербию со счётом 83:77.

Календарь отборочных матчей ЧМ-2027 в Европе
Сейчас читают:
Результаты квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 27 ноября

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android