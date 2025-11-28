Скидки
Из-за травм «Голден Стэйт» в начале сезона НБА использовал 8 разных стартовых составов

,
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» в начале нынешнего сезона задействовала восемь различных стартовых составов из-за травм своих игроков. На это обратил внимание журналист Бобби Маркс, разместивший соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

На различные сроки из-за повреждений выбывали следующие баскетболисты «воинов»: Де'Энтони Мелтон, Жонатан Куминга, Эл Хорфорд, Стефен Карри и Гэри Пэйтон II.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 10 побед и 10 поражений.

