ФИБА отложила квалификационный матч ЧМ-2027 между сборными Венесуэлы и Колумбии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение перенести матч отбора на чемпионат мира 2027 года между сборными Венесуэлы и Колумбии. Об этом информирует пресс-служба организации.

Решение было принято из-за текущей геополитической ситуации в регионе. Матч должен был состояться в ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в Венесуэле.

В ФИБА подчеркнули, что решение принято для обеспечения безопасности участников и сохранения целостности соревнований.

Игра будет перенесена на более позднюю дату, но не позднее окончания третьего окна квалификации — 7 июля 2026 года. Новая дата будет объявлена дополнительно.

Главные новости дня: