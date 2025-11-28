Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ФИБА отложила квалификационный матч ЧМ-2027 между сборными Венесуэлы и Колумбии

ФИБА отложила квалификационный матч ЧМ-2027 между сборными Венесуэлы и Колумбии
Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение перенести матч отбора на чемпионат мира 2027 года между сборными Венесуэлы и Колумбии. Об этом информирует пресс-служба организации.

Решение было принято из-за текущей геополитической ситуации в регионе. Матч должен был состояться в ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в Венесуэле.

В ФИБА подчеркнули, что решение принято для обеспечения безопасности участников и сохранения целостности соревнований.

Игра будет перенесена на более позднюю дату, но не позднее окончания третьего окна квалификации — 7 июля 2026 года. Новая дата будет объявлена дополнительно.

Сейчас читают:
Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 28 ноября

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android