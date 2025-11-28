Скидки
Владимир Гомельский ответил на вопрос, могут ли игроки «Зенита» «сливать» тренера Секулича

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно «Зенита». Фанат сообщил, что услышал эмоциональную речь главного тренера команды Александра Секулича во время тайм-аута в адрес своих подопечных, поинтересовавшись, не свидетельствует ли это, что команда «сливает» тренера.

«Довольно обычный тренерский приём, когда что-то из планируемого не получается несколько раз подряд во время матча. Многие тренеры к такому приёму прибегали.

Мне кажется, что у вас как у болельщика «Зенита» ожидание побед и успехов затмило здравый смысл. Назовите мне тренера, который в условиях постоянных травм мог бы наладить тренировочный процесс и добиться побед. Все вопросы установления рабочих отношений между игроками команды и её тренером находятся в ведении менеджеров клуба», — написал Гомельский.

