Аренас — о Леброне после травмы: я бы не смог сделать это в 29 лет. Честно

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал возвращение Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» после травмы седалищного нерва. Аренас отметил, что звёздный игрок «озёрников» не только не нарушил командную «химию», но и выполняет поставленные задачи на самом высоком уровне, оставаясь ключевым фактором побед команды.

«Критики Леброна полезли к чёртовому показателю «плюс-минус». Вы серьёзно? Слушайте, мы и так в курсе, что он вам не нравится.

Не понимаю, почему мы так критикуем великих. Раньше вроде просто не обращали внимания на 10 или 12 очков — это нормально. Но то, что он реально на площадке и реально влияет на ход игры, — это совсем другой уровень. Без полноценного тренировочного лагеря, всего месяц с половиной подготовки. Я бы не смог сделать это в 29 лет. Честно», — сказал Аренас в своём подкасте.

