Владимир Гомельский высказался о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу смерти легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Бывший именитый спортсмен ушёл из жизни 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Никита Павлович и мой папа были добрыми приятелями. Познакомились ещё в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне. После того как наша семья переехала в Москву, я трижды становился свидетелем встреч Симоняна и Гомельского. А после того, как я стал работать на телевидении, и сам встречался с Симоняном, когда он приезжал в Останкино.

Никита Павлович обладал бесценными человеческими качествами: порядочностью, добротой, отзывчивостью. Его работа тренером раскрыла его талант учителя и лидера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Церемония прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»: