Гилджес-Александер повторил достижение, за последние 50 лет покорявшееся лишь Джордану

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил уникальное достижение, которое за последние 50 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) покорялось только легенде лиги Майклу Джордану. Как информирует ESPN, Джордан и Гилджес-Александер являются единственными баскетболистами в рамках названного временного отрезка, кто набирал 30 и более очков в 16 из первых 19 матчей сезона.

Джордану удавалось добиться подобных показателей 17 раз в сезоне-1986/1987.

В этом сезоне НБА Шей в 19 матчах в среднем набирал 32,6 очка, 4,9 подбора и 6,6 передачи.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках: