Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер повторил достижение, за последние 50 лет покорявшееся лишь Джордану

Гилджес-Александер повторил достижение, за последние 50 лет покорявшееся лишь Джордану
Комментарии

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил уникальное достижение, которое за последние 50 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) покорялось только легенде лиги Майклу Джордану. Как информирует ESPN, Джордан и Гилджес-Александер являются единственными баскетболистами в рамках названного временного отрезка, кто набирал 30 и более очков в 16 из первых 19 матчей сезона.

Джордану удавалось добиться подобных показателей 17 раз в сезоне-1986/1987.

В этом сезоне НБА Шей в 19 матчах в среднем набирал 32,6 очка, 4,9 подбора и 6,6 передачи.

Материалы по теме
Не кошелёк, а система! «Оклахома» идёт по пути «Голден Стэйт» — и становится непобедимой
Не кошелёк, а система! «Оклахома» идёт по пути «Голден Стэйт» — и становится непобедимой

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android