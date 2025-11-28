Новичок ЦСКА Лука Митрович прибыл в Москву и выступил с обращением к фанатам команды

Сербский новичок ЦСКА Лука Митрович прибыл в Москву. Об этом информирует пресс-служба армейцев. В скором времени центровой приступит к тренировкам вместе с командой.

«Привет, болельщики ЦСКА! Я уже в Москве. Не могу дождаться начала тренировок с командой. До скорой встречи!» — сказал Митрович.

Напомним, Митрович подписал контракт с ЦСКА до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне Лука выступал за белградскую «Црвену Звезду». Спортсмен принял участие в 25 матчах Евролиги, где в среднем набирал 5,6 очка, 2,9 подбора и одну передачу за 12,5 минуты на площадке.

