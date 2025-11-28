Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок ЦСКА Лука Митрович прибыл в Москву и выступил с обращением к фанатам команды

Новичок ЦСКА Лука Митрович прибыл в Москву и выступил с обращением к фанатам команды
Комментарии

Сербский новичок ЦСКА Лука Митрович прибыл в Москву. Об этом информирует пресс-служба армейцев. В скором времени центровой приступит к тренировкам вместе с командой.

«Привет, болельщики ЦСКА! Я уже в Москве. Не могу дождаться начала тренировок с командой. До скорой встречи!» — сказал Митрович.

Напомним, Митрович подписал контракт с ЦСКА до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне Лука выступал за белградскую «Црвену Звезду». Спортсмен принял участие в 25 матчах Евролиги, где в среднем набирал 5,6 очка, 2,9 подбора и одну передачу за 12,5 минуты на площадке.

Материалы по теме
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?
В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android