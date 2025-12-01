Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новая Зеландия — Австралия: прямая трансляция матча квалификации к ЧМ по баскетболу 2027 начнется в 09:00

Начало прямой видеотрансляции матча отбора к ЧМ по баскетболу Новая Зеландия — Австралия
Комментарии

1 декабря в 9:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча квалификации (Азия-Океания) к чемпионату мира по баскетболу 2027 года между сборными Новой Зеландии и Австралии.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2027 — Азия и Океания
01 декабря 2025, понедельник. 09:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
77 : 79
Австралия

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь отборочных матчей ЧМ-2027 (Азия и Океания)
Сейчас читают:
Официально
ФИБА отложила квалификационный матч ЧМ-2027 между сборными Венесуэлы и Колумбии

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android