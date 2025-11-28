Скидки
Баскетбол

Евролига оштрафовала «Партизан». Ранее фанаты клуба изобразили смерть османского султана

Евролига оштрафовала «Партизан». Ранее фанаты клуба изобразили смерть османского султана
Евролига объявила о дисциплинарных санкциях, наложенных на белградский «Партизан» за демонстрацию фанатами гигантского баннера с изображением смерти османского султана Мурада I от сербского героя Милоша Обилича в битве на Косовом поле. Инцидент произошёл в матче с «Фенербахче» (87:99).

«Партизан» оштрафован на € 40 тыс. и при повторном нарушении правил может быть вынужден проводить матч с ограниченной до 80% вместимостью арены, включая закрытие отдельных секторов», — отмечается в пресс-релизе Евролиги.

Ранее в Евролиге раскрыли, как изменится формат турнира в ближайшие годы.

